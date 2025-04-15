В Москве объявлен старт конкурса "Культурная столица 2027 года"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На портале "Госуслуги" открылся прием заявок от городов на конкурс "Культурная столица 2027 года". Об этом заявил на брифинге председатель оргкомитета одноименного конкурса, депутат Госдумы Николай Новичков.

"Мы сегодня запустим народное голосование на звание культурной столицы 2027 года. Также мы начинаем прием заявок от городов-претендентов. Побороться за звание культурной столицы 2027 года сейчас обозначено 39 субъектами Российской Федерации. То есть это почти половина регионов России", – передает слова Новичкова ТАСС.

Он уточнил, что прием заявок будет осуществляться до 30 июня. Народное голосование уже началось. Новичков отметил, что участникам предстоит сложная работа: необходимо не просто подтвердить культурный статус города, но и доказать его лидерские позиции и конкурентоспособность.

У претендентов есть 2,5 месяца для подготовки конкурсных материалов, подчеркнул он. После завершения приема эксперты приступят к оценке представленных заявок.

Финальное торжественное мероприятие пройдет 14 декабря в Национальном центре "Россия". Новичков добавил, что каждый из восьми финалистов представит свою концепцию, свое видение и свои "столичности". Там же будет определен город, который станет культурной столицей в 2027 году.

Председатель оргокомитета пояснил, что конкурс проводится заранее, чтобы дать городам время на подготовку.

"Привлечь дополнительные ресурсы и определить свои приоритеты, поработать и с населением, и с общественными организациями <…> для того чтобы это было на высоком уровне, действительно на столичном уровне", – сказал он.

Новичков напомнил, что в 2024 году статус культурной столицы года получил Нижний Новгород, в 2025 – Грозный.

Ранее сообщалось, что в конкурсе "Культурная столица 2026 года" победил Омск. В номинации "Народное голосование" первое место получил город Владимир.