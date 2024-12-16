Омск стал культурной столицей 2026 года

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

Омск получил звание "Культурная столица 2026 года" по итогам федерального конкурса среди российских городов. Об этом пишет ТАСС.

Церемония подведения итогов прошла в Москве.

"Приглашаем вас всех в гости в 2026 году. Точно вас удивим нашими культурными мероприятиями и добротой, порядочностью людей, нашими гастрономическими чудесами и многим другим", – высказался губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Голосование проходило на платформе Госуслуг, в номинации "Народное голосование" первое место получил город Владимир. В этом году для городов, не прошедших в финал, но набравших большое количество голосов была введена номинация "Восходящая звезда" – ее получили Сыктывкар и Тамбов.

Ранее сообщалось, что в Омске в начале 2025 года откроется проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Хоценко уточнил, что проект офиса фонда будет открыт по договоренности с его генеральным директором Романом Кармановым.