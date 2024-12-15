Офис Президентского фонда культурных инициатив откроется в Омске

Фото: телеграм-канал "Хоценко о важном"

В Омске в начале 2025 года откроется проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"По договоренности с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым мы в ближайшее время откроем проект офиса фонда", – цитирует Хоценко ТАСС.

Между тем Музей героизма на ВДНХ позволит россиянам узнать больше о современных героях, которые каждый день выполняют подвиги. Представленная в музее выставка может вдохновить и подтолкнуть гостей из различных сфер к новым профессиональным целям. Героизм, уверен начальник пожарно-спасательного отряда № 216 ГКУ "ПСЦ" Иван Потеруха, это каждодневная работа над собой, результат которой должен приносить пользу гражданам.