Свыше 300 инициатив предложили москвичи для улучшения районов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 300 заявок поступило на конкурс "Лица района" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число желающих участвовать выросло в пять раз.

Заместитель руководителя ведомства Марина Прозорова отметила, что за пять лет проведения конкурса было подано более 4 тысяч заявок. Свыше 250 инициатив получили поддержку на городском уровне.

Конкурс поддерживает различные социальные проекты, направленные на улучшение жизни москвичей – от творческих мастер-классов до благотворительных акций. Участвовать могут жители столицы от 18 до 45 лет.

Организаторы предлагают три номинации: "Мой проект" для действующих инициатив, "Моя идея проекта" для начинающих общественников и новую номинацию "Лица 2.0: Хранители традиций" для победителей прошлых лет.

Прием заявок продлится до 1 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) с 2020 года смогли получить гранты мэра Москвы для реализации 1 086 проектов. Инициативы выбирали эксперты при помощи конкурса.

Одним из победителей стал проект "Мою страну воспитывало небо" от союза женщин летных специальностей "Авиатриса". Он направлен на популяризацию профессии пилота, изучение истории авиации и сохранение памяти о подвигах летчиков в годы Великой Отечественной войны.