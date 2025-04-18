В ГД внесен проект о праве лиц без гражданства поступать на военную службу по контракту

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России могут разрешить лицам без гражданства поступать на военную службу по контракту. Соответствующий законопроект внесло правительство России в Госдуму, документ опубликован в думской электронной базе.

Изменения планируется внести в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно им, лица без гражданства смогут получить возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях.

Кроме того, корреспондирующие изменение могут быть внесены в законы "Об обороне"," О статусе военнослужащих", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", "О системе государственной службы в Российской Федерации", а также "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и "О гражданстве Российской Федерации".

Между тем Совет Федерации одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. В документе указано, что неисполненные в установленные сроки решения о призыве подлежат реализации в течение года в ходе последующих призывных кампаний.

В частности, речь идет о случаях, когда человека признали годным, но не отправили служить сразу. Новые нормы дополнят правила воинской службы и вступят в силу после официальной публикации.