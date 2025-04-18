Украина разорвала соглашение с РФ о гарантиях прав работников Крайнего Севера

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Правительство Украины прекратило действие межправительственного соглашения с РФ о пенсионном обеспечении граждан, работавших в районах Крайнего Севера. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Документ был подписан 15 января 1993 года в Москве. Киевские власти регулярно выходят из соглашений, которые были подписаны с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ.

В частности, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении участия страны в ряде соглашений СНГ. Тогда Киев вышел из соглашения с СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках, которое было подписано в 1991 году, а также из соглашений по стратегическим силам 1991 года и о статусе стратегических сил 1992 года.

