Украина выйдет из соглашения СНГ по льготам и матпомощи участникам ВОВ

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Украинское правительство зарегистрировало в Верховной раде инициативу, подразумевающую выход из соглашения с СНГ об установлении льгот и материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла военных лет и вдовам погибших бойцов.

Как уточнил представитель кабмина Украины Тарас Мельничук в своем телеграм-канале, соглашение утратило актуальность.

Указанный законопроект стал продолжением с 2014 года курса Украины на минимизацию участия в деятельности СНГ на любых уровнях и неприсоединение ни к какому решению, принятому высшими органами содружества. Сам документ был подписан 9 декабря 1994 года в Москве.

Ранее Владимир Путин заявил, что некоторые государства пытаются расшатать легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в странах СНГ. По словам российского лидера, глобальная нестабильность проецируется и на Евразию.

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