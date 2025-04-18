ВС РФ нанесли 9 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие нанесли девять групповых ударов в промежуток между 12 и 18 апреля, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктура военных аэродромов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атаки были произведены высокоточным оружием и ударными дронами, уточнили в оборонном ведомстве. Также под ликвидацию попали склады вооружения, боеприпасов, ракет, БПЛА и безэкипажных катеров. Вместе с тем российские силы уничтожили центры подготовки операторов беспилотников, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Кроме того, утром 18 апреля ВС РФ нанесли еще один массированный удар с использованием высокоточного оружия большой дальности и БПЛА по ключевым военно-производственным объектам на территории Украины.

За минувшую неделю российские войска также освободили четыре населенных пункта в ДНР. Группировка "Южная" отбила Калиново и Валентиновку, а бойцы "Центра" – Елизаветовку и Преображенку.

За данный период также было нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, трех бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.

