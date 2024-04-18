Генсек ООН призвал прекратить "цикл возмездия" между Ираном и Израилем

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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить "кровавый цикл возмездия" между Ираном и Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пришло время положить конец кровавому циклу возмездия. Пришло время остановиться", – сказал Гутерриш.

Он отметил, что международное сообщество должно работать сообща, чтобы предотвратить любые действия, направленные на разрушительные последствия на Ближнем Востоке. Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль и призвал соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических объектов.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в сирийском Дамаске.

В ответ на это вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников, а также баллистические ракеты. В армии обороны еврейского государства позже уточнили, что Тегеран выпустил около 300 боеприпасов и БПЛА, включая 170 беспилотников и более 150 различных ракет.

