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18 апреля, 19:33

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Посольство РФ: ФРГ не предоставила доказательств в деле о подозреваемых в шпионаже

Посольство РФ указало на отсутствие доказательств в деле о задержанных за шпионаж в ФРГ

Фото: depositphotos/sezerozger

МИД Германии во время вызова посла РФ Сергея Нечаева не привел доказательств по делу о задержании подозреваемых в шпионаже в Баварии. Об этом сообщается в телеграм-канале российского диппредставительства в ФРГ.

"Никаких доказательств, свидетельствующих об указанных планах задержанных и их возможных связях с представителями российских структур, предъявлено не было", – пояснили в ведомстве.

Действия немецкого МИД российская сторона рассматривает как провокацию, направленную на разжигание антироссийских настроений и "шпиономании" в ФРГ. В попытках Германии обвинить РФ в шпионаже посольство видит желание замаскировать скандал с утечкой разговора высокопоставленных представителей бундесвера о возможности нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры России.

В связи с произошедшим посольство РФ потребовало обеспечить консульский доступ к задержанным. Недружественные действия ФРГ Россия обещала не оставить без последствий.

Задержание двоих граждан произошло утром 18 апреля в Байройте по подозрению в подготовке диверсий в Германии. По информации СМИ, их якобы завербовали спецслужбы РФ еще в прошлом году для подрыва маршрутов по поставке оружия Украине.

Позже МИД ФРГ вызвал посла РФ Сергея Нечаева. По информации немецкого ведомства, задержанными оказались немцы русского происхождения.

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