Захарова: ФРГ не пригласила Россию почтить память узников концлагерей

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Германия не стала приглашать российскую сторону на мероприятия, посвященные 79-й годовщине освобождения концлагерей. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, чьи слова передает ТАСС.

По ее словам, ФРГ уведомила РФ о нежелательности ее участия в церемониях.

Ранее Москва потребовала от Берлина официально признать актом геноцида народов Советского Союза блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов.

В документе говорится, что в ФРГ умалчивается о многолетних требованиях России распространить гуманитарные выплаты, которые осуществляются только в адрес блокадников еврейской национальности, на всех ныне живущих блокадников.

