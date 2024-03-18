Захарова объяснила острой фобией отказ МИД ФРГ указывать должность Путина

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Нежелание МИД Германии указывать должность Владимира Путина в официальных документах говорит о наличии у дипломатов острой фобии. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что у писателя Редьярда Киплинга в "Книге джунглей" была строчка, где звери никогда не называли огонь своим именем. Все звери смертельно боятся огня, поэтому придумывают сотни имен, чтобы не называть его прямо, процитировала Захарова.

"Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 (здание МИД ФРГ. – Прим. ред.), – провалы в памяти и острые фобии", – сказала она.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Германии Себастиан Фишер сказал, что ведомство отказалось указывать должность Путина в своих документах и заявлениях. Он также отметил, что якобы не помнит, чтобы дипломаты в последнее время как-то обозначали российского лидера.



Чуть ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффман назвала неправомерными президентские выборы в РФ. Также она отказалась поздравлять Путина с победой.

Наоборот поступили Китай, Казахстан, Иран, КНДР, Куба, Кувейт и другие страны, которые поздравили российского лидера. В частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко восхитился итогами выборов.



По итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На втором, третьем и четвертом местах оказались кандидат от КПРФ Николай Харитонов, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР.

Результат российского лидера является уникальным, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, уровень народной поддержки подтверждает консолидацию вокруг Путина.

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