ТАСС: взрывы прогремели в Ивано-Франковской области

18 апреля, 10:06Политика
Фото: 123RF/sandsua
Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Подробности не приводятся, а местные власти не комментируют ситуацию. Однако, по информации украинских СМИ, в городе прозвучало несколько взрывов.
Воздушная тревога сработала в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
В ночь с 17 на 18 апреля взрывы произошли и в Киевской области. Тогда в регионе и еще нескольких областях Украины действовала воздушная тревога.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в период с 6 по 12 апреля в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) нанесли удары по объектам ТЭК и ВПК Украины.
ВС РФ нанесли удар по энергетическим объектам Украины