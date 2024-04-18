ТАСС: взрывы прогремели в Ивано-Франковской области

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Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Подробности не приводятся, а местные власти не комментируют ситуацию. Однако, по информации украинских СМИ, в городе прозвучало несколько взрывов.

Воздушная тревога сработала в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В ночь с 17 на 18 апреля взрывы произошли и в Киевской области. Тогда в регионе и еще нескольких областях Украины действовала воздушная тревога.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в период с 6 по 12 апреля в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) нанесли удары по объектам ТЭК и ВПК Украины.

