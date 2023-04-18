Байден продлил на год запрет на прием связанных с РФ судов в портах США

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Президент США Джозеф Байден продлил на год указ, запрещающий связанным с Россией судам и судам под российским флагом заходить в американские порты. Об этом со ссылкой на распространенное Белым домом уведомление американского лидера сообщает ТАСС.

"Я продлеваю на 1 год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения судов, связанных с Россией, в портах Соединенных Штатов", – заявил Байден.

В документе отмечается, что политика РФ по проведению спецоперации на Украине "продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию по причине нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов".

Ранее сообщалось, что Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, позволяющий вводить санкции против России. В документе, подписанном американским лидером, указано, что необходимость таких действий продиктована "враждебной деятельностью" правительства РФ, которая представляет чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что санкции Запада против России останутся надолго. его словам, наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов, стране нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития государства.