Польша предложила санкции против северной части нефтепровода "Дружба" – СМИ

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Польша в апреле предложила новые санкции против России, включающие в себя запрет на импорт нефти по трубопроводам и поставку алмазов. Об этом со ссылкой на документы сообщает Reuters.

Согласно данным агентства, Польша предлагает перекрыть северный участок нефтепровода "Дружба", идущий в Германию. Предложение Варшавы также содержит запрет на покупку сжиженного природного газа у российских компаний и ограничение сотрудничества в атомной энергетике.

Уточняется, что данный документ Польши был направлен в Еврокомиссию, которая будет рассматривать его перед переговорами по поводу 11-го пакета санкций Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций. Отмечается, что ЕС нужна уверенность в том, что Россия не сможет найти какие-либо способы обойти введенные ранее ограничительные меры.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующий пакет санкций Евросоюза против России, будет нацелен на борьбу против обхода уже введенных ограничительных мер.