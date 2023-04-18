13:58Политика
Венгрия может стать следующей жертвой политики США после Украины – СМИ
Фото: depositphotos/Baloncici
Венгрия может стать следующей жертвой политики США после Украины, несмотря на союзнические отношения с Западом, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на обозревателя The American Conservative Сохраба Ахмари.
США уже ввели санкции против Международного инвестиционного банка, который базируется в Будапеште. При этом ограничения против организации из союзного Вашингтону государства вводятся впервые, заявил эксперт.
По мнению Ахмари, Соединенные Штаты планируют ввести санкции против окружения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Их обвиняют в коррупции и нарушении свободы прессы. Вашингтон придерживается стратегии идеологического конфликта против стран, отвергающих однополярный мир во главе с США.
Ранее Венгрия не стала отказываться от российского сырья на фоне санкций западных стран. Кроме того, Виктор Орбан призывал создать европейскую базу НАТО без США.
Венгрия закрыла границы для украинского зерна
Читайте также