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Венгрия может стать следующей жертвой политики США после Украины, несмотря на союзнические отношения с Западом, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на обозревателя The American Conservative Сохраба Ахмари.

США уже ввели санкции против Международного инвестиционного банка, который базируется в Будапеште. При этом ограничения против организации из союзного Вашингтону государства вводятся впервые, заявил эксперт.

По мнению Ахмари, Соединенные Штаты планируют ввести санкции против окружения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Их обвиняют в коррупции и нарушении свободы прессы. Вашингтон придерживается стратегии идеологического конфликта против стран, отвергающих однополярный мир во главе с США.

Ранее Венгрия не стала отказываться от российского сырья на фоне санкций западных стран. Кроме того, Виктор Орбан призывал создать европейскую базу НАТО без США.