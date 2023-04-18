Запад милитаризирует информационное пространство – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

США и их союзники ведут милитаризацию информационного пространства. С таким заявлением выступил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

"США и их союзники... ведут речь о милитаризации информационного пространства", – приводит его слова РИА Новости.

Люкманов подчеркнул, что это в корне расходится с подходами России и большинства государств мира. По его словам, иллюстрацией данной политики США является то, что в Штатах официально создано киберкомандование в рамках вооруженных сил страны.

Дипломат заявил, что США и союзники используют информационно-коммуникационные технологии "для диверсий, для саботажа, отключения информационных устройств от терминалов, блокировки действия серверов".

По его словам, ряд подобных событий может привести к разрушению обратных связей между государствами и к вооруженному противостоянию.

Ранее дипломат Ирина Тяжлова заявила, что страны Запада активно вербуют хакеров и вовлекают рядовых пользователей для проведения операций против России. По ее словам, информационные структуры РФ подвергаются компьютерным атакам, интенсивность которых после начала спецоперации на Украине выросла в десятки раз.

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