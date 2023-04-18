Конгрессмен Гетц призвал Пентагон раскрыть данные об американских военных на Украине

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Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц представил резолюцию с запросом к президенту США Джо Байдену раскрыть подробности о планирующейся военной помощи Киеву, а к Пентагону – раскрыть детали присутствия американских военных на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Гетц призвал главу Министерства обороны США Ллойда Остина раскрыть число военнослужащих, в том числе из специальных сил, находящихся на Украине "без разрешения конгресса". Он заявил, что исходя из недавней утечки секретных документов Пентагона, на Украине находятся четырнадцать военных США из специальных сил, и не сообщается, что они нужны для охраны посольства страны.

Конгрессмен считает, что присутствие специальных сил Штатов на Украине увеличивает риск вовлечения США в конфликт с ядерной державой.

В случае принятия резолюции, она обязательна к исполнению в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне не считают переговоры по Украине неминуемыми. Замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол считает, что в ближайшие месяцы пройдут интенсивные бои, так как обе стороны стремятся получить преимущество на поле боя.

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