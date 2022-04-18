В Госдуме рассказали об идее запрета показов проектов от студии "Квартал-95"

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Руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал об идее запрета показов проектов от студии "Квартал-95", связанной с Владимиром Зеленским.

"Зеленский для меня как для гражданина Российской Федерации является экстремистом и террористом. Для меня это международный преступник", – сказал Хамзаев, добавив, что украинский лидер потворствует нарушению всех международных правил и преступлениям ВСУ.

Он отметил, что российские государственные и частные телеканалы оплачивают частную собственность Зеленского, который за счет этого обогащается.

"Это доходы, которые попадают напрямую в его карман. Я категорически против этих действий. Этот контент не должен покупаться российскими телеканалами", – приводит слова Хамзаева RT.

Свой запрос политик направил министру культуры РФ Ольге Любимовой, выразив уверенность, что она должна поставить точку в этом вопросе.

Ранее Султан Хамзаев заявил, что имущество граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о ВС РФ, должно быть арестовано до их возвращения в страну. Свой запрос он направил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

