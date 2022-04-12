СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из РФ граждан

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Следственном комитете РФ отреагировали на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева об аресте имущества уехавших из России граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, обращение будет изучено с точки зрения действующего законодательства.

Ранее депутат Султан Хамзаев заявил, что имущество граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о ВС РФ, должно быть арестовано до их возвращения в страну. Свой запрос он направил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

В депутатском запросе подчеркивается, что речь идет об аресте жилого, нежилого, движимого и недвижимого имущества таких лиц.

