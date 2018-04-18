Канцлер Австрии обсудил с Путиным возможные пути к решению конфликта в Сирии

18 апреля 2018, 20:13
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал об обсуждении с Владимиром Путиным возможных шагов по деэскалации ситуации в Сирии.
Курц назвал Россию сверхдержавой и важным игроком в Сирии. "Поэтому Россию необходимо подключать к текущим усилиям по поиску мирного решения конфликта, чтобы они стали успешными", – написал он в своем микроблоге в Twitter. Канцлер добавил, что заверил российского лидера в готовности Вены стать площадкой для переговоров по Сирии.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Сирийскими ПВО перехвачена 71 крылатая ракета из 103.
Российские силы задействованы не были, однако отслеживали все пуски. Путин назвал военную операцию актом агрессии против суверенного государства. В американской Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) осудили Дональд Трампа за удар по Сирии. Они отметили, что это противоречит международному праву.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявление США о том, что Дамаск блокировал доступ экспертов ОЗХО в Восточную Гуту, не являются правдой. Он считает, что действия США и их союзников в Сирии неприемлемы и неправомерны.
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