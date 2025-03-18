Захарова прокомментировала демонтаж патриотической символики у посольства США в Москве

Фото: телеграм-канал Mash

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему патриотические знаки в виде букв Z, O и V, а также надписи "Сила v правде" и другие были убраны от здания американского посольства в Москве сразу после разговора лидеров РФ и США. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было", – высказалась она.

Ранее СМИ сообщили, что сразу после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта, рабочие приступили к демонтажу посвященных СВО инсталляций перед американским посольством.

Переговоры, начавшиеся в 17:00 по московскому времени во вторник, 18 марта, продлились более двух часов. Этот звонок стал второй беседой лидеров стран после вступления Трампа в должность. Белый дом отмечал, что он прошел хорошо.

