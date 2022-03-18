Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства создания тюрьмы в Мариуполе для политзаключенных

18 марта, 19:49
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства организации в Мариуполе тюрьмы для несогласных с противниками государственного переворота на Украине в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, войска ДНР взяли под контроль здание под кодовым названием "библиотека". Войска обнаружили документы, свидетельствующие о том, что там располагалась тюрьма батальона "Азов".
"В ее стенах при попустительстве Службы безопасности Украины держали тех, кто выражал несогласие с действиями украинских властей, и подвергали их жестокому обращению", – говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил установить всех причастных к деятельности тюрьмы лиц для последующего привлечения их к ответственности.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который призывал к массовому убийству россиян. По данным следствия, 15 марта Фахрудин Шарафмал во время прямого эфира на "24 канале" призвал украинцев массово убивать россиян, в том числе детей. Свои действия, отметили в ведомстве, мужчина обосновал идеологией Адольфа Эйхмана.
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