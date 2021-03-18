В МИД заявили об отсутствии свидетельств вмешательства РФ во внутренние дела США

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Никаких свидетельств вмешательства России во внутренние дела США нет, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Мы расцениваем это как очередной информационный вброс, построенный целиком на безосновательном выводе, что в интернете массово якобы циркулировали критические по отношению к кандидату демократов материалы, распространяемые, как было заявлено, естественно, некими российскими агентами влияния", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Она подчеркнула, что официальные лица США не оставляют попыток управлять политическими процессами в других странах, в том числе в России, напрямую командовать маргинальными оппозиционными группами и сеять раздор.

Ранее глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что российские власти должны будут заплатить за вмешательство в американские выборы.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможные новые санкции в отношении России со стороны Вашингтона. Он выразил мнение, что подобные докладу публикации используются как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных санкциях в отношении РФ.

Песков добавил, что каких-либо кампаний, направленных против кандидатов на пост президента США, не было. Сам доклад он назвал неправильным и безосновательным.

