В МИД заявили об отсутствии свидетельств вмешательства РФ во внутренние дела США

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Никаких свидетельств вмешательства России во внутренние дела США нет, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Мы расцениваем это как очередной информационный вброс, построенный целиком на безосновательном выводе, что в интернете массово якобы циркулировали критические по отношению к кандидату демократов материалы, распространяемые, как было заявлено, естественно, некими российскими агентами влияния", – приводит слова Захаровой РИА Новости.
Она подчеркнула, что официальные лица США не оставляют попыток управлять политическими процессами в других странах, в том числе в России, напрямую командовать маргинальными оппозиционными группами и сеять раздор.
Ранее глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что российские власти должны будут заплатить за вмешательство в американские выборы.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможные новые санкции в отношении России со стороны Вашингтона. Он выразил мнение, что подобные докладу публикации используются как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных санкциях в отношении РФ.
Песков добавил, что каких-либо кампаний, направленных против кандидатов на пост президента США, не было. Сам доклад он назвал неправильным и безосновательным.
Эксперт рассказал, что ждет российско-американские отношения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: