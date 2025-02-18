Зеленский провел трехчасовые переговоры с Эрдоганом по Украине

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Владимир Зеленский провел в Анкаре трехчасовые переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посвященные урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

Зеленский прибыл в турецкую столицу в понедельник вечером. Во вторник он провел встречу с Эрдоганом, перед началом которой заявил, что Киев ожидает от Анкары, что Турция станет одной из стран-гарантов безопасности Украины. Турецкий лидер, в свою очередь, отметил, что инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта совпадают с политикой Анкары за последние три года. Эрдоган также заявил, что Турция готова стать площадкой для переговоров между Россией, США и Украиной.

"Президент Зеленский вылетел из Анкары после завершения встречи с Эрдоганом. Самолет с Зеленским и сопровождающей его делегацией, прибывшей в Турцию накануне, покинул турецкую столицу. Проводы украинской делегации возглавил министр торговли Турции Омер Болат", – передал телеканал.

Между тем президент Украины после переговоров РФ и США в Эр-Рияде решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию. Изначально его рабочая поездка была запланирована на 19 февраля, политик полетит туда 10 марта.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров США и России в Саудовской Аравии. Как предположил глава киевского режима, на переговорах есть двусторонний трек. Лидер Украины признал, что США могут это делать, если у них есть двусторонние вопросы.