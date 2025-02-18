Евродепутат Мариани: Украина не станет не только членом НАТО, но и Евросоюза

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Украина не только не вступит в Североатлантический альянс, но и не станет членом Евросоюза, считает евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

Депутат обратил внимание, что о членстве Украины в НАТО уже больше не говорят и политики, которые ранее давали обещания Киеву, уже не могут их выполнить.

"Я думаю, что Украина не станет и членом Евросоюза. Я был на Украине в 2012–2013 году и видел события на Майдане. Я помню депутатов Европарламента, выступавших с трибуны и обещавших Украине скорое членство в ЕС, но она все еще не там", – передает РИА Новости его слова.

Членство Украины в НАТО неприемлемо для России, заявила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Дипломат уточнила, что это создаст угрозы для безопасности РФ, а также приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы. При этом отказа сейчас принимать страну в Альянс недостаточно, подчеркнула Захарова.

По ее словам, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Украине гарантировали присоединение к Альянсу в будущем. Иначе, считает она, эта проблема продолжит "отравлять атмосферу" в Европе.

