Премьер-министр Болгарии заявил, что подаст в отставку 6 марта

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Премьер-министр Болгарии Николай Денков подтвердил, что намерен уйти в отставку со своего поста 6 марта текущего года в рамках ранее согласованной ротации. Об этом он заявил на брифинге после возращения с Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

"6 марта я подам в отставку. Существует нормальная конституционная процедура и правительство продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет принято следующее решение. Если ему не будут мешать работать, то драмы никакой нет", – сказал он.

Денков указал, что также остается открытым вопрос о том, кто возглавит в новом правительстве МИД страны. По его словам, нужно найти решение, которое было бы приемлемо для двух сторон – объединения коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария", а также коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил. Он считает необходимым иметь контакты с внешними партнерами, и их будет проще реализовать, если, по его мнению, премьер-министром Болгарии станет Мария Габриэль, а он займет пост вице-премьера и министра иностранных дел.

Денков был избран премьер-министром республики летом прошлого года. За его кандидатуру проголосовали 132 депутата, высказались против 69 человек, воздержавшихся не было.