Болгария стала самой несчастной страной в Евросоюзе

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Болгария является самой несчастной страной в Евросоюзе, население страны оценило общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов из десяти. Об этом пишет The Independent со ссылкой на данные исследования агентства Евростат.

В свою очередь, население Германии тоже оказалось не очень довольно жизнью, оценив ее на 6,5 баллов. Некоторые из них пожаловалась на тревогу и апатию.

Из исследования следует, что самые счастливые люди живут в Австрии. Кроме того, высокие показатели выявили в Румынии, Польше и Финляндии.

Ранее стало известно, что самые благополучные регионы России – это Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Камчатка. Помимо этого, в этих регионах самые высокие минимально возможные на одного человека расход.

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