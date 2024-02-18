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18 февраля, 09:53

Политика

Захарова высмеяла главу МИД Украины, затянувшегося сигарой в прямом эфире

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который затянулся сигарой в эфире новостного телемарафона.

"Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: "Мы Вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Украинский министр затянулся сигарой в эфире после выхода Вооруженных сил Украины из Авдеевки. Сотрудники в киевской студии оперативно убрали его из кадра.

В ночь на 17 февраля главком украинской армии Александр Сырский сообщил о выводе солдат ВСУ из города Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил подобное решение желанием Киева сохранить жизни бойцов.

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