Депутат Рады заявила, что Киев боится вступления США в конфликт на Ближнем Востоке

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Киев опасается, что Соединенные Штаты вступят в конфликт на Ближнем Востоке и заставят Украину конкурировать за оружие с Израилем и Пентагоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью члена временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александры Устиновой украинским СМИ.

Депутат отметила, что Вашингтон уже истощил собственные запасы по отдельным категориям вооружений из-за украинских запросов. К примеру, ВСУ получили от США все ракетные комплексы Stinger, которые накапливались американскими силами последние десять лет.

По словам Устиновой, Белый дом вынуждает Киев искать новые источники необходимых ракет. Так, украинские власти сейчас ведут переговоры с американской компанией Raytheon по расширению производства снарядов к ЗРК Patriot. Тем не менее любое решение этой организации неизбежно натолкнется на сложную бюрократию, добавила парламентарий.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если Киеву не выделят пакет помощи. По его словам, помощь Вашингтона представляется жизненно важной для Украины, альтернативы ей не существует.

Бывший президент США Дональд Трамп призывал американские власти прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов.

В начале февраля в Белом доме заявили, что американский лидер Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, не включающий поддержку Украины и обеспечение защиты границ страны, если он будет одобрен конгрессом.

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