Британцам рекомендовали не ездить в Белоруссию из-за угрозы конфликта на Украине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Британцев попросили отказаться от несрочных поездок в Белоруссию в связи с возможностью начала боевых действий на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства иностранных дел Великобритании.
"Форин-офис рекомендует отказаться от поездок в Ельск, Мозырь, Речицу, Лунинец, Гомель, Осиповичи, Барановичи и Брест. <...> В случае если военная операция произойдет, наши возможности в оказании консульской поддержки будут ограничены", – объяснили в ведомстве.
Там отметили, что с января текущего года Россия якобы наращивает военное присутствие вблизи границы с Украиной, а также в Белоруссии.
Ранее британское оборонное ведомство показало план "вторжения" России на Украину. На представленной карте видны направления основных ударов войск РФ: первый удар якобы будет нанесен по Киеву и Днепру. В ведомстве отметили, что Россия сохраняет вблизи Украины значительное военное присутствие.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя данную публикацию, заявил, что она вызывает улыбку. По его словам, любой человек, хоть немного интересующийся внешней политикой, сразу поймет, что это фейк и пропаганда.
Британские военные опубликовали схему "вторжения" России на Украину
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