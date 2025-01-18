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18 января, 12:36

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Генерал-майор ФРГ Фройдинг: в России растет объем производства боеприпасов

Генерал-майор ФРГ признал повышение военного потенциала России

Фото: depositphotos/sezerozger

В России растет объем производства боеприпасов, заявил газете Welt am Sonntag руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг.

"У российской армии месяц за месяцем появляется все больше танков, все больше боеприпасов, все больше ракет, все больше беспилотников. Производство растет, запасы на складах растут", – отметил военный.

Фройдинг добавил, что нет никакой уверенности в том, что РФ планирует нападение, однако, по его словам, Москва "явно создает предпосылки для этого".

Ранее бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отметил, что страны Североатлантического альянса не готовы к "войне на истощение" с Россией, так как арсеналы ракет и дронов НАТО несопоставимы с возможностями российского ВПК. По его словам, ни одна из стран НАТО на сегодня не готова отбить нападение двух тысяч целей – именно с таким количеством ударов Украина сталкивается ежемесячно, заявил Залужный.

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