Госдеп США: никто не может диктовать Украине, когда начинать переговоры

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Действующие власти США считают, что никто не может диктовать киевским властям, когда начинать переговоры с Москвой по урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

Таким образом представитель ведомства прокомментировал заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что украинский президент Владимир Зеленский должен готовиться к возможной сделке по Украине.

Миллер утверждает, что украинские власти заработали право принимать собственное решение о переговорах.

Дональд Трамп заявлял, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта. Говоря о перспективах достижения мира, американский политик выразил надежду, что сделает это до своей инаугурации в январе 2025 года.

По мнению экспертов, Трамп попытается урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева.