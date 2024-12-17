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17 декабря, 23:54

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Госдеп США: никто не может диктовать Украине, когда начинать переговоры

США считают, что никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры

Фото: 123RF/diy13

Действующие власти США считают, что никто не может диктовать киевским властям, когда начинать переговоры с Москвой по урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

Таким образом представитель ведомства прокомментировал заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что украинский президент Владимир Зеленский должен готовиться к возможной сделке по Украине.

Миллер утверждает, что украинские власти заработали право принимать собственное решение о переговорах.

Дональд Трамп заявлял, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта. Говоря о перспективах достижения мира, американский политик выразил надежду, что сделает это до своей инаугурации в январе 2025 года.

По мнению экспертов, Трамп попытается урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева.

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