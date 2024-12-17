Ректор РАНХиГС Комиссаров может возглавить правление АНО "Россия – страна возможностей"

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Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, генеральному директору АНО "Россия – страна возможностей" Алексею Комиссарову предложили стать руководителем правления президентской платформы. Организация сообщила об этом в своем телеграм-канале.

Правление войдет в состав наблюдательного совета и будет ответственно за стратегическое планирование. Орган будет определять основные направления развития организации и оценивать ее эффективность.

В 2018 году Комиссаров был одним из основателей президентской платформы и с тех пор занимает должность генерального директора, отметила пресс-служба АНО.

"За это время она стала крупнейшей в стране социальной экосистемой, состоящей из 26 конкурсов, проектов и олимпиад для людей всех возрастов, интересов и профессий, объединила свыше 20 миллионов человек из 89 регионов России и более чем 150 стран мира", – добавили в пресс-службе.

Тем временем исполнительный директор организации Андрей Бетин переходит на должность генерального директора платформы. Об этом Комиссаров заявил в своем телегам-канале.

Ранее на заседании Госдумы депутат от "Единой России" Сергец Боярский был избран главой комитета по информполитике. Одновременно с назначением парламентария было решено освободить от должности первого заместителя председателя этого же комитета.