ГД приняла закон о праве приостановки запрета деятельности террористической организации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла во втором и в третьем чтениях инициативу о введении механизма, с помощью которого по решению суда можно временно приостановить запрет деятельности террористической организации.

Согласно законопроекту, временно приостановить запрет деятельности организации, которая была включена в список террористических, можно будет на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, в соответствии с которой граждане, отбывающие наказание за террористический акт, не могут получить условно-досрочное освобождение.

Норму могут распространить на осужденных за вооруженный мятеж, акт международного терроризма, содействие террористической деятельности и прохождение обучения для ведения террористической деятельности.