Маск прокомментировал сообщение о самоубийственных заданиях в ВСУ

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал восклицательными знаками на публикацию в социальной сети X о том, как на Украине военные забирают людей на улицах, а также о самоубийственных заданиях, на которые отправляют украинские войска.

Миллиардер Дэвид Сакс на своей странице поделился публикацией следующего содержания:

"Что финансируется на наши деньги: New York Times сообщает, что украинские военные хватают людей на улице и отправляют солдат на самоубийственные задания".

Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск прокомментировал этот пост двумя восклицательными знаками.

Ранее подобным образом Маск отреагировал пост режиссера Робби Старбака в соцсети Х об оборонном бюджете США на 2024 год, в рамках которого Вашингтон намерен выделить финансовые средства Украине. В комментариях он также написал два восклицательных знака.

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов 14 декабря одобрила проект оборонного бюджета государства на 2024 финансовый год, который стартовал 1 октября. Его размер составляет 886 миллиардов долларов.