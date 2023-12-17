Кадыров назвал решение "Единой России" поддержать кандидатуру Путина "единственно верным"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал решение партии "Единая Россия" единогласно поддержать кандидатуру главы РФ Владимира Путина на пост президента единственно верным. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул Кадыров, России нужен сильный, мудрый и дальновидный лидер, который сумеет дать отпор недоброжелателям, защитить суверенитет страны, сохранить устоявшиеся традиционные и культурные ценности.

"Нет большей чести и радости, чем трудиться на благо Родины в команде главного патриота страны - Владимира Путина", – добавил Кадыров.

Ранее съезд партии "Единая Россия" единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. В субботу собрание группы избирателей по выдвижению Путина на выборы в 2024 году поддержало выдвижение.