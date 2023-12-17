ВС России успешно используют защитные экраны против БПЛА ВСУ – СМИ

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Армия России в несколько раз превосходит украинские силы по количеству дронов, а российские бойцы используют защитные экраны для укрепления своих позиций. Об этом пишет Business Insider.

"Они затрудняют нанесение ударов по российским дронам и усложняют обнаружение российских позиций", – рассказал полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

По словам военного, данное изобретение российской армии является разумной адаптацией к происходящему в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удары по украинским цехам сборки и ремонта беспилотников. Кроме того, ВС РФ поразили три хранилища боеприпасов и склад горючего, радиолокационную станцию ВСУ 79К6 "Пеликан", живую силу и технику противника в 118 районах.

До этого сообщалось, что ВС РФ разрушили склад украинской армии ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области. Как уточнили в Минобороны России, посредством сил авиации, артиллерии и беспилотников российская армия поразила в том числе живую силу Вооруженных сил Украины.