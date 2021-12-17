Россия в ответ на санкции Лондона запретила въезд в страну семи гражданам Великобритании

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Москва ответила на санкции Лондона, объявленные в августе против семи россиян. Россия запретила аналогичному числу граждан Великобритании въезжать в страну. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.
"В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", – отмечает дипломат.
Захарова подчеркнула, что министерство иностранных дел РФ вновь призывает руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношении России.
"Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", – заключает официальный представитель МИД.
О санкциях в отношении семи российских граждан, введенных Великобританией, стало известно 20 августа. Вошедшие в список россияне, по данным британской стороны, являются сотрудниками ФСБ России. В оповещении министерства иностранных дел Великобритании отмечается, что эти лица якобы так или иначе участвовали в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального в августе прошлого года.
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