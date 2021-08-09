Москва вводит персональные санкции против ряда подданных Великобритании

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В российском МИД сообщили о персональных санкциях против ряда подданных Великобритании после заявления Лондона по ситуации с правами человека в Чечне.

"Принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию России", – говорится в сообщении.

Меры вводятся в соответствии с Федеральным законом О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию от 15 августа 1996 года.

В МИД призвали руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в сторону России и предупредили об адекватном пропорциональном ответе на недружественные шаги.

10 декабря ряд российских граждан и организаций пополнил санкционные списки США и Великобритании. Отмечалось, что россиян обвиняют в нарушении прав человека.

В частности, в американском списке значатся футбольный клуб "Ахмат", Фонд Ахмата Кадырова, компании "Мегастройинвест" и "Чеченские минеральные воды".