Вторая министерская конференция "Россия – Африка" пройдет в Каире

Фото: 123RF.com/cucgiorand

Вторая министерская конференция Форума партнерства "Россия – Африка" пройдет в Каире до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяну Довгаленко.

"Именно торгово-экономическому сотрудничеству будет посвящена вторая министерская конференция "Россия – Африка", которая пройдет до конца этого года в Каире. И я надеюсь, что она станет важным этапом качественной подготовки третьего саммита "Россия – Африка", который намечен на следующий год", – сказала она на конференции, приуроченной к запуску международного пресс-тура "ТАСС-Африка: путь дружбы".

Ранее в Москве прошел круглый стол "Россия – Африка: актуальные вызовы". В ходе мероприятия сенатор Андрей Чернышев указал на намерение РФ развивать всестороннее сотрудничество с африканскими странами. По его словам, материк в настоящее время является одним из ключевых центров силы.

Представитель администрации российского президента по общественным проектам Алексей Клещев добавил, что укрепление связи с Африкой является основной задачей внешней политики России.