Эрдогану подарили карту тюркского мира с частью России

Фото: Twitter/@MHP_Bilgi

Глава Партии национального движения Турции Девлет Бахчели подарил президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану карту тюркского мира, в которую вошла часть российской территории.

Снимок со встречи Эрдогана и Бахчели с данной картой был опубликован в Twitter-аккаунте партии.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/OOLtsXsRFj — MHP (@MHP_Bilgi) November 17, 2021

В тюркский мир были включены некоторые регионы юга РФ и Восточной Сибири. По мнению Бахчели, в него также входят Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана.

Официальных заявлений по итогам встречи Эрдогана и Бахчели не прозвучало.

12 ноября в Стамбуле состоялся саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). На нем была утверждена Концепция тюркского мира на срок до 2040 года. В состав совета вошли Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Кроме того, на правах наблюдателей в саммите участвовали Туркмения и Венгрия.

Ранее президент Турции, выступая в Национальной ассамблее Анголы, заявил, что страны, ставшие победителями во Второй мировой войне, не должны решать судьбу человечества и мира. Он добавил, что в мире более 200 стран, а не пять, которые являются постоянным членами Совбеза ООН.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Эрдогана. Он заявил, что Россия остается приверженным членом Организации Объединенных Наций. Официальный представитель Кремля напомнил, что ранее Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза ООН собраться для обсуждения всех вызовов, стоящих перед человечеством.