Приговоренный к пожизненному заключению экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/a_r_r_09

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, осужденный на пожизненное заключение, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил его о помощи. Он опубликовал обращение в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

"Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки", – написал экс-сенатор.

Арашуков обратился к Кадырову с просьбой о прощении "за все ошибки, которые совершил". Бывший сенатор подчеркнул, что он никогда не действовал намеренно, особенно в отношении Кадырова.

Также он обратился к главе Чечни за содействием, отметив, что больше никто не сможет помочь в сложившейся ситуации. Однако Арашуков не стал уточнять, какая именно помощь ему требуется от Кадырова.

В конце 2022 года суд приговорил Арашукова и его отца к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. Они были признаны виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Арашуков был задержан в конце января 2019 года, после был задержан и его отец. Отмечалось, что Жуков и Шебзухов были убиты еще в 2010 году. Тогда задержанные заявляли, что к убийству причастен и экс-сенатор.

Отца Арашукова также заподозрили в хищении у структур "Газпрома" и организации преступного сообщества.

Позже суд оставил в силе пожизненное лишение свободы экс-сенатора и его отца. Решение Мосгорсуда после рассмотрения апелляции защиты Арашуковых оставили без изменений.