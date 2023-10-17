Шольц заблудился на красной дорожке в Албании

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита Евросоюза и стран Запада в Албании не смог найти вход в здание, указанный красной дорожкой.

На видеокадрах немецкий политик сначала следует по ковровой дорожке, после чего поворачивает налево и перешагивает через ограждение. Находящиеся рядом журналисты подсказали Шольцу правильный путь, затем он поднялся по лестнице ко входу в здание.

До этого президент США Джо Байден не смог найти выход со сцены после своего выступления. Попрощавшись с залом, американский лидер обернулся, но не смог понять, в какую сторону идти. После этого к нему подошел помощник и вывел его со сцены.



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