Маск восклицательным знаком отреагировал на заявление Йеллен о поддержке Киева

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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон может одновременно оказывать помощь участникам двух вооруженных конфликтов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Америка, безусловно, может позволить себе поддерживать Израиль и обеспечивать его военные нужды, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", – заявила Йеллен.

Маск на своей странице в соцсети X отреагировал на ее заявление одним восклицательным знаком.

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщала, что президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года. Его размер может достигнуть 100 миллиардов долларов.

Байден ранее также заявил, что Вашингтон сможет одновременно оказывать поддержку Украине и Израилю. По его словам, США может "позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать международную безопасность в целом".



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