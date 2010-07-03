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Политика

10:56

Путин предложил отказаться от признания комиссии в рамках Женевских конвенций

политика власть

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного во время ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года ( Протокол I). Об этом сообщает "Парламентская газета".

Документ был подписан СССР в 1977 году. Он учреждал международную комиссию по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права во время вооруженных конфликтов.

По мнению российского лидера, с 1991 года комиссия не выполняет своих функций. При этом Россия регулярно уплачивает ежегодные взносы в бюджет комиссии, однако российского представителя в ней нет. Именно поэтому "дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным", считает глава государства.

"Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают", – уточняется в пояснительной записке.

Четвертая Женевская конвенция о защите гражданского населения была принята в 1949 году, она направлена на защиту людей во время международных вооруженных конфликтов.

Накануне Владимир Путин пригласил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Россию в ближайшие дни. Турецкий лидер ответил на приглашение согласием, сообщила пресс-служба Кремля.

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