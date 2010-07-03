Москва направит ноту протеста Вашингтону из-за инцидента в Северодвинске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

МИД РФ направит посольству США в России ноту протеста из-за инцидента в Северодвинске, сообщает ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов отметил, что ноты должны отправить в четверг, 17 октября.

В то же время в министерстве подчеркнули, что американские дипломаты, снятые с поезда в Архангельской области, пользуются дипломатическим иммунитетом. В связи с этим последствия для сотрудников военного атташата посольства США могут ограничиться административными протоколами.

14 октября троих американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса – Северодвинск" в Архангельской области. Их заподозрили в административном преступлении по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

Как напомнили в правоохранительных органах, Северодвинск имеет статус города с регламентированным посещением для иностранцев.

В посольстве США в Москве отметили, что американские дипломаты находились в официальной поездке и должным образом заранее уведомили о своей поездке Минобороны РФ.

В МИД РФ при этом подчеркнули, что сотрудники посольства США уведомили российскую сторону о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск. В ведомстве также подтвердили данные посольства США о том, что это была официальная поездка.