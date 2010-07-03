МИД РФ прокомментировал ситуацию с дипломатами США в Северодвинске

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В МИД России заявили, что сотрудники посольства США, которые были сняты с поезда в Архангельской области, уведомили российскую стороны о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск.

В ведомстве также подтвердили данные посольства США о том, что это была официальная поездка.

"Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск", – сказали РИА Новости в МИД.

Ранее стало известно, что 14 октября троих американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса – Северодвинск" в Архангельской области. Их заподозрили заподозрили в административном преступлении по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

Как напомнили в правоохранительных органах, Северодвинск имеет статус города с регламентированным посещением для иностранцев.

В посольстве США в Москве отметили, что американские дипломаты находились в официальной поездке и должным образом заранее уведомили о своей поездке Минобороны РФ.