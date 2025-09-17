Володин заявил, что чиновники должны прекратить отдыхать за границей по примеру депутатов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российские чиновники должны "снять розовые очки" и прекратить ездить на отдых за границу, как ранее сделали депутаты Госдумы, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Кто-то увлекается, понятно, чем это закончится", – цитирует его ТАСС.

Спикер ГД также указал, что представителям правительства нужно занять более жесткую позицию, поддерживая специальную военную операцию.

Ранее депутат ГД Сергей Колунов заявлял, что все госслужащие, включая выборных лиц и сотрудников региональных органов власти, должны заранее уведомлять работодателя о своих планах на отпуск.

В частности, для поездки за границу нужно обязательно указывать конкретное государство. Колунов уточнял, что подобная практика существует среди депутатов Госдумы и ее можно было бы распространить "дальше".

