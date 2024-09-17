ГД приняла в I чтении законопроект о правилах списания платы за цифровые подписки

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который направлен на защиту прав пользователей, имеющих онлайн-подписки. Документ был инициирован депутатами от разных фракций, поправки вносятся в закон "О защите прав потребителей".

В проекте указано, что информация о товарах (работах, услугах) обязательно должна содержать: информацию о сроке действия договора, размер платежа, порядок его определения, срок уплаты платежа и страница сайта, где указаны условия отказа от договора. При отказе потребителя от договора продавец не может списывать деньги с его банковских счетов, за исключением случаев погашения долгов по оплате.

Предусматривается, что вне зависимости от даты отказа потребителя от подписки она действует до следующего платежа. Если человек заплатил за годовую подписку и отказался от нее через полгода, она продолжит действовать до конца года. Уплаченные потребителем деньги не возвращаются, за исключением случаев несоответствия услуги заявленным параметрам, уточняется в пояснительной записке.

Предлагаемые изменения призваны защитить базовые права потребителей на информацию и осознанный выбор. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта следующего года.

Ранее в ГД планировали принять закон, согласно которому онлайн-сервисы и интернет-магазины обяжут уведомлять пользователей о взимании платы по подпискам. Зампред комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов рассказал, что депутаты хотят искоренить ситуацию, когда россияне платят за те услуги, которыми не пользуются.

С его слов, такое возникает из-за того, что сервисы не всегда присылают уведомления о продлении подписки или делают это в непонятной для клиента форме.